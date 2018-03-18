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Новый омбудсмен не нашла нарушений недопуска россиян на выборы в Украине


Добавлено: 18 мар 2018 в 22:43, Категория: Новости на сегодня
Новый омбудсмен не нашла нарушений недопуска россиян на выборы в Украине

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека провел проверку в связи с обращением российского омбудсмена Татьяны Москальковой о недопуске граждан России на избирательные участки на территории Украины.

«По результатам выезда к российским дипломатическим и консульским учреждениям, региональные представители Уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковский и Черниговской областях и в Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было», – сказано в заявлении омбудсмена Людмилы Денисовой.

Также Денисова заявила, что россияне не обращались насчет нарушения их избирательных прав к представителям Офиса омбудсмена.

Денисова была назначена на пост омбудсмена 15 марта. До этого она входила в состав парламентской фракции «Народного фронта».

Фото: nfront.org.ua



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Добавлено: 18 мар 2018 в 22:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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