Новый омбудсмен не нашла нарушений недопуска россиян на выборы в Украине

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека провел проверку в связи с обращением российского омбудсмена Татьяны Москальковой о недопуске граждан России на избирательные участки на территории Украины.

«По результатам выезда к российским дипломатическим и консульским учреждениям, региональные представители Уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковский и Черниговской областях и в Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было», – сказано в заявлении омбудсмена Людмилы Денисовой.

Также Денисова заявила, что россияне не обращались насчет нарушения их избирательных прав к представителям Офиса омбудсмена.

Денисова была назначена на пост омбудсмена 15 марта. До этого она входила в состав парламентской фракции «Народного фронта».

Фото: nfront.org.ua