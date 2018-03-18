Обнародованы предварительные результаты голосования в Крыму

В Крыму за Владимира Путина проголосовал 91,7% избирателей, в Севастополе – 92%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

На втором месте Павел Грудинин с 2,27% голосов, далее идут Ксения Собчак (1,88%), Владимир Жириновский (1,87%), Григорий Явлинский (0,56%), Борис Титов (0,42%), Максим Сурайкин (0,21%), Сергей Бабурин (0,2%).

Явка по состоянию на 18:00 по Москве составила 63,9%.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Крыму могут выбрать только президента Украины. Также он призывал не признавать голосование на полуострове и характеризовал его как незаконное.

Фото: tribunal-today.ru