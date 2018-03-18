Обращения от наблюдателей будут проверять онлайн, заявили в ЦИК

Тема: Президентские выборы — 2018

Все обращения от наблюдателей на президентских выборах ЦИК России будет проверять онлайн, заявила на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова. Читайте по теме

Начались выборы Президента России

«Мы внимательно рассмотрим все обращения и жалобы на нарушения, которые появляются на сайтах ведущих организаций наблюдателей», — сказала она.

Памфилова также обратилась к кандидатам с просьбой сообщать в ЦИК о случаях недопуска их наблюдателей.

«Я прошу всех кандидатов предоставить нам информацию о тех случаях, когда права их наблюдателей были нарушены», — сказала она.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева, ведомством уже были проверены несколько сообщений. «Они не подтвердились», — сказал он.

В России 18 марта проходят выборы Президента России. Согласно действующей Конституции, главу страны выбирают путём прямого всеобщего тайного голосования сроком на шесть лет.

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