Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» завершило визит на остров Маврикий

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота (БФ) «Адмирал Владимирский» завершило заход в Порт-Луи (Республика Маврикий). Неофициальный визит военного океанографа с 11 по 18 марта проходил в рамках дальнего морского похода, осуществляемого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

В ходе визита экипаж ОИС «Адмирал Владимирский» пополнил запасы воды и продовольствия. В рамках культурной программы для российских моряков были организованы экскурсии по историческим местам Порт-Луи.

Командование ОИС нанесло визиты властям Маврикия. На борту исследовательского судна прошли официальные мероприятия, на которых побывали делегации дипломатического представительства Российской Федерации в Республике Маврикий. В течение трех дней «Адмирал Владимирский» был открыт для посещения для граждан и гостей Порт-Луи.

По окончании неофициального визита ОИС «Адмирал Владимирский» совершит переход на Сейшельские острова, где с деловым заходом посетит порт Виктория. Затем судно продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции.

Справочно:

15 декабря 2017 г. ОИС «Адмирал Владимирский» вышло из военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение многомесячного похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.