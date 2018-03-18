Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде

Суровый климат континента на голосование не повлиял.

На избирательный участок в Антарктиде «пришли все». Об этом главе ЦИК Элле Памфиловой сообщил член территориального избиркома Канат Идрисов, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

По его словам, погода на самом южном континенте планеты стоит суровая: метель и шторм. Но это не помешало россиянам проголосовать.

«Настроение хорошее», - сообщил Идрисов.

Он добавил, что зарубежные соседи очень интересуются выборами президента России.

Голосование в Антарктиде - занятие экстремальное, станции малодоступны. Информация о кандидатах, даты - все передается по радио. Всего в Антарктиде голосуют около 375 человек, многие из них проголосовали на научных судах. pic.twitter.com/OH2qwIKGlZ

— ЦИК России (@CIKRussia) March 17, 2018