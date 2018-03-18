Первые экзит-полы показали победу Путина на выборах президента

Действующий президент Владимир Путин, согласно данным первых экзит-полов, побеждает на выборах российского лидера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сведения, предоставленные ВЦИОМ.

Путин по итогам опросов набирает 73,9% голосов.

На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» предварительно набирает 2,5% голосов, Григорий Явлинский от партии «Яблоко» — 1,6%, Борис Титов от «Партии Роста» — 1,1%, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» — 1,0%, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» — 0,8%.

Недействительными признано 1,2% бюллетеней.