Полиция не пускает россиян на избирательные участки в Украине

Нацполиция блокирует для российских избирателей доступ на участки в диппредставительствах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Львове полицейские и нацгвардейцы оградили здание консульства металлическим забором.

«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», – объяснил журналистам один из полицейских.

Представители «Нацкорпуса» установили возле консульства палатку и бочки. Они собираются устраивать «коридор позора» для тех, кто придет голосовать.

Проезд и проход к зданиям российского консульства в Одессе и посольства в Киеве тоже перекрыт полицией. В Харькове, судя по фотографиям в twitter-аккаунте МВД, ситуация аналогична.

#Київ:НПУ та НГУ забезпечують публічний порядок і безпеку біля дипломатичних і консульських установи країни-агресора.Відповідно до рішення МВС та ноти МЗС, доступ до приміщень громадян РФ для голосування,окрім осіб з дипломатичним статусом, обмежено.Просимо дотримуватися законів pic.twitter.com/8BqWkPomjd

— МВС України (@MVS_UA) 18 марта 2018 г.

#Харків: ситуація біля консульства країни-агресора спокійна та контрольована. Збираються учасники акцій, наразі їх близько 20. #новини #МВС #поліція pic.twitter.com/AwOluO5EJE

— МВС України (@MVS_UA) 18 марта 2018 г.

Ранее в МИД Украины назвали лицемерием жалобы России на недопуск ее граждан к голосованию в диппредставительствах.

Фото: МВД