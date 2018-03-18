Полиция отчиталась по итогам массовых акций

В ходе проведения массовых акций на территории Украины не были зафиксированы правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка. В Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане Независимости. После проведения первоочередных действий правоохранители определятся с правовой квалификацией их действий», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция не пускала россиян на избирательные участки в Украине.

Фото: Украинские Новости