Посол РФ рассказал о провокациях на выборах в США

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что в ходе выборов президента России в стране зафиксированы провокации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию», — отметил Антонов.

По его словам, помещения, предназначенные для голосования, «облили гадостью».

«Были и факты такие, когда к тем людям, которые дали добро на использование своих помещений для голосования, в их адрес раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого», — отметил дипломат.