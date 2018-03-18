Москва, новости 18 марта. Появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте.

Как сообщает агентство РБК, в автомобильную аварию попали три машины. В результате чего погиб один участник ДТП, еще шестеро получили различные травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Столичные медики спасают ему жизнь.

Москва, ДТП на Кутузовском проспекте 18 марта, видео. СМИ сообщили, что авария произошла напротив торгового центра «Океания». С места ДТП пострадавших эвакуировали два вертолета МЧС.

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспектеhttps://t.co/5fYIAjYgqy pic.twitter.com/Kskxy0Fw7K

— РБК (@ru_rbc) 18 марта 2018 г.