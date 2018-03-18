Премьер Грузии может уйти в отставку после заявления о России

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили может уйти в отставку «в скором времени». Об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве телеканал «Рустави-2».

Вместе с премьером своих постов могут лишиться министр внутренних дел Георгий Гахария и министр финансов Мамука Бахтадзе. «Решение об отставке примет окружение Бидзина Иванишвили», — отметил источник. Иванишвили является экс-премьером и основателем правящей партии «Грузинская мечта».

Отставку может спровоцировать недавняя публикация Квирикашвили открытого письма в адрес российского руководства. Он заявил в письме о трудностях возобновления двухсторонних отношений с Москвой ввиду конфликта в Южной Осетии 2008 года.