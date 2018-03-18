«Провокация или наглость?!»: В Люберцах фальсификация выборов-2018 попала на видео

Активисты Движения «Голос», выступающие за организацию и проведение «чистых» выборов президента РФ, подтвердили ранее заявленный массовый вброс бюллетеней на избирательном участке №1480 в подмосковных Люберцах. В доказательство произошедшего, они разместили в сети видео с места события.

В представленном сюжете видно, как члены УИК, будто находясь в непринужденной беседе друг с другом, вбрасывают между делом пачки бюллетеней в урну для голосования. Причем данное действо происходит не единожды.

Где находились, в этот момент, независимые наблюдатели и почему бездействовал охранник, пока остается загадкой.

Позже, когда нарушение было зафиксировано, Мособлизбирком сообщил, что стационарная урна опечатана, а на участок предоставлена резервная урна.

Кроме того, председатель избиркома и член комиссии с правом решающего голоса, участвовавшие в этом безобразии, были отстранены.