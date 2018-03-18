Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что высылка 23 британских дипломатов из РФ бессмысленна и навредит в первую очередь самим россиянам.

«Эти бесполезные меры просто накажут простых россиян, лишив их безобидной возможности изучать английский и получать визы», — цитирует Джонсона издание The Sun.

Когда Джонсон говорит об изучении английского, он имеет в виду теперешний неопределенный статус и вероятное закрытие Британского центра (the British Council), где можно пройти курсы изучения языка и сдать ряд международных экзаменов.

По словам Джонсона, из-за своих действий Россия оказалась «в одиночестве и изоляции».

«В этом заключается разница между Британией и Путиным, — сказал Джонсон. — У нас есть друзья по всему миру, а у него нет».

Как сообщала «Русская Весна», вчера Москва объявила о высылке из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Также будет закрыт Британский совет в РФ и генконсульство в Петербурге.

Стоит отметить, что Британский совет, безусловно, не единственное место для изучения английского, а Барак Обама, к примеру, так упорно говоривший об изоляции России, сейчас пробует делать карьеру в качестве ведущего юмористического шоу в США.

Заголовок гласит: Обама ведёт переговоры с каналом Netflix о начале съёмок собственного шоу.