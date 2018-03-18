Путин проголосовал на выборах Президента России

Тема: Президентские выборы — 2018
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства в Москве на участке 2151 в Российской академии наук, сообщает РИА «Новости». Читайте по теме
Начались выборы Президента России
Он подошёл к сотруднику избиркома, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования.
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин заявил, что сочтёт успешным любой процент голосов, дающий право исполнять обязанности главы государства.
Президент регулярно голосует на участке в РАН, сюда он приходил для того, чтобы отдать свой голос на муниципальных выборах в 2017 году.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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