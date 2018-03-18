Путин проголосовал на выборах Президента России

Тема: Президентские выборы — 2018

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства в Москве на участке 2151 в Российской академии наук, сообщает РИА «Новости». Читайте по теме

Начались выборы Президента России

Он подошёл к сотруднику избиркома, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин заявил, что сочтёт успешным любой процент голосов, дающий право исполнять обязанности главы государства.

Президент регулярно голосует на участке в РАН, сюда он приходил для того, чтобы отдать свой голос на муниципальных выборах в 2017 году.

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