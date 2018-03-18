"Раскусим Клебо": в чем секрет норвежского лыжника

Очередной Кубок мира по лыжным гонкам завершился в воскресенье в шведском Фалуне победой норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, так что уже вполне спокойно можно подводить итоги сезона. Сезона не проходного, а олимпийского, который оставил российским поклонникам лыжного спорта большую пищу для размышлений.

Учитывая тот факт, что сборная лишилась своего лидера Сергея Устюгова, пропустившего как Олимпийские игры, так и концовку сезона, на главные роли вышли новые лица, которые, с одной стороны, несомненно порадовали, а вот с другой... Об это "другой" стороне и пойдет речь в данном материале корреспондента РИА Новости Сергея Смышляева.

Клебо: норвежским лыжникам было бы тяжелее, если бы у россиян бежал Устюгов

Если с Александром Большуновым люди, пристально следящие за национальной командой, познакомились еще в прошлом году, на чемпионате мира в Лахти, то, например, Денис Спицов, ворвался в элиту, как принято говорить в таких случаях, с места в карьер. Но, несмотря на все успехи, как в Кубке мира, так и на Играх-2018, россиянам пока все же не удалось "дотянуться до звезды". Новой звезды лыжных гонок – норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

Кто бы мог подумать, что сошедшему с Олимпа Петтеру Нортугу так быстро найдется замена? И не просто замена чемпионская, а замена не менее самобытная, чем единственный в истории обладатель звания "Короля лыж". Так кто такой Клебо, этот 21-летний гений из Тронхейма, и в чем его секрет?

Выйдя из тени

В прошлом году Клебо только начал выступать на Кубке мира, и уже в первой гонке поднялся на подиум в спринте классическим стилем. К слову, по итогам дебютного сезона он возглавил не только молодежный зачет среди спортсменов до 23 лет, но и стал лучшим в зачете спринтерских дисциплин. При этом все любители лыжных гонок были настолько увлечены противостоянием Сергея Устюгова и Мартина Йонсруда Сундбю, что часто не замечали того потенциала, который кроется в молодом норвежце.

После чемпионата мира в Лахти многие были уверены, что именно Устюгов станет одной из главных звезд Олимпиады в Пхенчхане, но у Международного олимпийского комитета на сей счет было совсем другое мнение. Приглашение на Игры двукратный чемпион мира не получил, так и не услышав причин данного решения. Показалось, что даже Сундбю как-то сник без своего "любимого" конкурента, а вот Клебо своего шанса не упустил.

Сундбю: нам всем не хватает Устюгова на Олимпиаде в Пхенчхане

Шесть побед в семи первых гонках Кубка мира уже ясно дали понять, кто станет законодателем мод сезона-2017/18. Молодой парень, еще недавно соревновавшийся с Большуновым, Спицовым и Червоткиным на юношеском уровне, прочно захватил лидерские позиции в мире лыжных гонок.

А затем были три золота Пхенчхана-2018. И звание трехкратного олимпийского чемпиона уже в 21 год. Так в чем же залог его успеха, и чего раз за разом не хватало тому же Большунову или Спицову, чтобы все же оставить не у дел норвежского выскочку?

Многие отмечали стиль Клебо при прохождении подъемов, считая это самой сильной стороной молодого спортсмена. Этот неповторимый "кросс на лыжах", который достаточно быстро взяли на заметку многие из сильнейших лыжников планеты. Но в концовке эстафетного этапа в Пхенчхане, на котором бежал Спицов и Клебо, последний на спуске умудрился не просто обойти россиянина, а привезти ему приличный гандикап.

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Норвежские секреты

Тогда создалось ощущение, что норвежец просто включил какой-то тайный "моторчик", как у всеми любимого Карлсона, поэтому захотелось разобраться в данном вопросе поподробнее. Вполне логичное объяснение высказал сам Спицов: "Дело не в смазке, сервис работает прекрасно. Скорее всего, за счет уровня лыж, он лидер Кубка мира и получает лучшие лыжи".

Можно было успокоиться и остановиться на полученном комментарии, но корреспонденту РИА Новости он показался слишком… Простым что ли? Поэтому тот же вопрос было решено задать и главному тренеру сборной, президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. К сожалению, часовое интервью могло потеряться и не получить должного внимания в свете произошедших в Корее допинг-скандалов, поэтому приведу отрывок того разговора еще раз:

- Спицов с норвежцем Йоханнесом Клебо ровесники, соревнуются с юниорского возраста. Чего все же не хватает Денису, чтобы дожимать норвежца? В концовке эстафеты было ощущение, что Клебо просто включил третью передачу и спокойно вышел вперед на спуске. Дело в качестве лыж, сервисе или чем-то другом?

- Стоп. Сегодня я ребятам сказала, что, безусловно, буду говорить и тренерам. Клебо тренирует дедушка, тренирует как все, никакой суперновой методики он не придумывает. Но! Он делает акцент на спуске. И если ребята посмотрят предыдущий чемпионат мира, где Клебо стал звездой, Кубки мира, то, да, у него есть классические рывки, которые все знают как "технику Клебо", "кросс на лыжах", и видят, что он делает на спусках. И если конкретно посмотреть на спуски, нужно взять это на заметку. Дело было не в лыжах, дело было именно в прохождении спусков, в его стойке. Эти тонкости, и я их не с неба взяла. Просто люди разговаривали с тренерами из Тронхейма, где рядом тренирует дедушка.

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Второе. В свое время моего тренера спрашивали: "Когда ты вырастишь вторую Вяльбе?" Он говорил: "Знаете, Пушкин тоже один родился". Может быть, Клебо – это вообще уникальный человек. Когда был Нортуг, все его считали уникальным, он сумел навязать свою игру, в которую потом все играли долгие годы, пока он был на высоте. Посмотрите, как он делал, они "гуляли" всю дорогу, привозили его на финиш, а он им "привозил" на финише. И каждый раз было одно и то же (смеется). И сейчас, когда нет Нортуга, никто не "гуляет", по дистанции все рубятся от начала и до конца. Ни в коем случае не могу сказать, что наши ребята чем-то хуже Клебо. Ничего, мы его сейчас тоже раскусим, просто подождите".

Послесловие

Зная Елену Валерьевну, можно сказать точно: если она сказала, что раскусят, значит раскусят. Ведь и Легков, и Устюгов находили "ключики" к своим "заклятым" соперникам. Так что же мешает сделать это новой генерации российских лыжников? Именно поэтому следующий сезон, который увенчает чемпионат мира в австрийском Зеефельде, будет ничуть не менее, а скорее всего даже более интересным и захватывающим, чем прошедший олимпийский год.

"С медалями бегать тяжелее, а у Большунова все наоборот"

Ведь "раскусывать" Клебо будут не только "Большунов и Ко", а и те голодные до побед российские ребята, волею политических сил и амбиций оставшиеся в последнее время не у дел. Поэтому очень хочется надеяться, что ни Легков, ни Максим Вылегжанин карьеру завершать не станут, а поедут в Австрию, чтобы доказать не только свою силу, но и то, что они всегда хорошо доказывать умели. Что непобедимых нет.