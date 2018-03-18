Результат предсказуем: в РФ проходят выборы президента

Сегодня в России началось голосование на выборах президента, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене указаны восемь кандидатов, претендующих на пост президента России. Среди них самовыдвиженец — действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председательПартии Роста Борис Титов, кандидат от Гражданской инициативы Ксения Собчак, кандидат от Коммунистов России Максим Сурайкин, кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин и лидер Яблока Григорий Явлинский.

Отмечается, что это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента боролись семь человек.

Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тысячи 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В выборах сможет принять участие более 100 млн человек.