"Рома" победила "Кротоне" в 29-м туре чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Футболисты "Ромы" нанесли гостевое поражение "Кротоне" в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Кротоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. В составе победителей мячи забили Стефан Эль-Шаарави (39-я минута) и Раджа Наингголан (75).

"Рома" с 59 очками занимает третье место в чемпионате, отставая на 16 баллов от лидера – туринского "Ювентуса". "Кротоне" с 24 очками находится в зоне вылета из серии A, располагаясь на 18-й позиции.

Результаты других матчей тура:

"Беневенто" - "Кальяри" - 1:2,

"Верона" - "Аталанта" - 0:5,

"Милан" - "Кьево" - 3:2,

"Торино" - "Фиорентина" - 1:2.