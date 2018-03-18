Российские биатлонисты остались четвертыми в Кубке наций после предпоследнего этапа

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мужская сборная России по биатлону остается на четвертом месте в общем зачете Кубка наций после восьмого этапа Кубка мира, который проходил в Холменколлене (Норвегия).

Российские биатлонисты в Холменколлене завоевали бронзу в эстафете, а в спринте лучший результат среди них показал Евгений Гараничев, занявший седьмое место.

В активе российской мужской команды 5222 очка. Тройка лидеров не претерпела изменений: на первой строчке находится сборная Норвегии (6090), вторыми идут французы (5677), третьей — команда Германии (5507).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в Тюмени 22-25 марта.