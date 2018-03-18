Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и Францией

НОВОГОРСК (Московская область), 18 мар - РИА Новости, Вероника Столбунова. Сборная России по футболу провела первую тренировку на сборе перед контрольными матчами с командами Бразилии и Франции.

Национальная команда собралась в воскресенье на базе в Новогорске. Перед тренировкой игроки и тренерский штаб сборной проголосовали на выборах президента РФ.

В занятии принимали участие все игроки, вызванные главным тренером Станиславом Черчесовым, за исключением форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который получил разрыв крестообразной связки правого колена, и полузащитника испанского "Вильярреала" Дениса Черышева, который должен присоединиться к команде в понедельник.

В тренировке участвовал Руслан Камболов, который был приглашен вместо Кокорина. Владислав Игнатьев занимался отдельно от команды.

Матч со сборной Бразилии пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", а встреча с командой Франции состоится 27 марта на арене "Санкт-Петербург".