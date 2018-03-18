С утра 18 марта более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту, российскими военнослужащими обеспечено горячим питанием 11 440 мирных жителей

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты.

С утра 18 марта более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия.

Российским центром примирения враждующих сторон на пропускных пунктах гуманитарного коридора организована раздача продуктовых наборов мирным жителям.

В лагерях беженцев в районе Восточной Гуты организована выдача комплектов постельных принадлежностей (матрасы, одеяла, подушки и комплекты постельного белья), продуктовых наборов.

На пунктах пропуска и в лагерях беженцев развернуты полевые кухни и организована выдача горячего питания для мирных жителей.

Российскими военнослужащими на пунктах пропуска и в лагерях беженцев роздано 6180 продовольственных наборов, обеспечено горячим питанием 11440 мирных жителей. Выдача горячего питания и продуктовых наборов продолжается.