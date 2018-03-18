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Саакашвили пообещал вернуть украинцам Крым


Добавлено: 18 мар 2018 в 18:43,
Саакашвили пообещал вернуть украинцам Крым

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Об этом он заявил во время проведения митинга за отставку президента Украины Петра Порошенко. «Приветствую вас, Киев! Мы вернули майдан, мы вернём себе и Крым», — заявил политик.

Он призвал собравшихся на митинге начать акции «прямого действия» и «народного гнева». Украинцы должны показать сопротивление «приспешникам режима» и показать им «горящую землю под ногами», отметил бывший президент Грузии.

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ЕС подтвердил намерение сохранить санкции против РФ из-за Крыма


Ранее Евросоюз подтвердил намерение сохранить действие ограничений в отношении России из-за Крыма и призвал ООН разработать собственные меры по непризнанию суверенитета страны над полуостровом. 16 марта жители Крыма и Севастополя отмечают четвёртую годовщину референдумов, по результатам которых стало возможным воссоединение регионов с Россией.

Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума о его статусе. Тогда за воссоединение с Россией высказалось подавляющее число крымчан.

Президент Украины Пётр Порошенко неоднократно выражал надежду вернуть полуостров в состав своей страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт.

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Добавлено: 18 мар 2018 в 18:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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