Сдать авто на запчасти после ДТП не сложно

Дорожно-транспортное происшествие и поврежденная машина могут вызывать негативные эмоции. Чтобы этого не возникало, многие люди принимают решение расстаться со своим автомобилем за любые деньги.

Компания «DOROGO» занимается скупкой битых автомобилей и авто на запчасти. За семь лет работы компании есть более сотни довольных клиентов, а количество сделок перевалило за тысячу. Оценка автомобиля, расчет его стоимости, оформление бумаг и эвакуация выкупленного автомобиля. Так, скупка авто на запчасти, если ему не больше 10 лет, является одним из приоритетов работы фирмы.

Какие преимущества предоставит вам компания «DOROGO»?

Автомобили не старше десяти лет компания заберет в любом состоянии.

Забирают авто из любого населенного пункта Центральной России.

Есть свой эвакуатор, поэтому авто не обязательно должно быть на ходу.

Компания предложит вам цену на двадцать тысяч рублей больше, чем в Carprice.ru.

Чтобы сдать автомобиль на запчасти нужно, во-первых, сделать фотографии машины со всех сторон и ее салона. Итого – 5 фотографий, которые можно отправить на электронную почту, в Viber или Whatsapp. В течение нескольких минут оценщик фирмы сообщит вам стоимость машины. Консультации даются бесплатно. Вы сможете сравнить суммы, если обращались в другое место.

Если, предложенная стоимость вас устраивает, тогда специалисты компании выезжают на место для осмотра автомобиля. Здесь заключается договор, и клиент получает наличные. После оформления всех формальностей, специалисты забирают автомобиль на эвакуаторе. Эта услуга для вас бесплатна.

Компания «DOROGO» возможности для ремонта, эвакуации, разбора битых автомобилей. Все это необходимо, чтобы быстро отремонтировать автомобили после ДТП и перепродать их новым владельцам.