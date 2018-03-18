Случаи провокаций в США на выборах президента России

Анатолий Антонов – посол Российской Федерации в США прокомментировал ход голосования на выборах президента РФ.

«Все прошло нормально, демократично, в соответствии с российскими законами» цитирует Антонова РИА Новости. Процесс голосования был организован в 19 городах.

Однако не всё было так гладко, как хотелось бы. Одно из зданий, в котором проходило голосование, «облили гадостью».

Антонов выразил надежду, что власти США предпримут соответствующую действия в связи со случившимися инцидентами.

В свою очередь сенатор Андрей Климов приравнял попытки препятствий голосованию к вмешательству в дела Российской Федерации пишет информагентство. Он считает, что инициатива исходит всё же не от властей США, но они допустили такой ход дел.

Избирательные участки открыты при посольстве РФ в Вашингтоне, в консульстве в Нью-Йорке, а так же в Хьюстоне и Сиэтле.

Всего за рубежом намеривались принять участие в голосовании более полутора миллионов граждан России отмечает Телеканал "Звезда"