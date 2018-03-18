СМИ: принц Гарри и Меган Маркл не будут заключать брачный договор

Принц Гарри и Меган Маркл

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл остается все меньше времени, и новых подробностей предстоящего торжества появляется все больше с каждым днем. Как сообщают западные СМИ, младший внук королевы Елизаветы II так сильно любит свою невесту и так в ней уверен, что отказался заключать брачный договор (а ведь состояние принца Гарри оценивается в десятки миллионов фунтов!).

Принц никогда не думал о том, что будет подписывать брачный договор. Он полагает, что его брак будет крепким и долгим, поэтому у него просто нет необходимости это делать,

— рассказал инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри

Такое решение принца Гарри всерьез обеспокоило Королевский двор, который настаивал на составлении юридического документа. А тот факт, что у Меган уже есть опыт развода (актриса была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 годы. — Прим. ред.), лишь еще больше тревожит близких принца.

Сама же Меган, к слову, ради будущего супруга недавно даже прошла обряд крещения и приняла англиканскую веру. Поэтому в искренности ее чувств едва ли можно усомниться.

Принц Гарри и Меган Маркл