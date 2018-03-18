США потребовали от латвийских банкиров не сотрудничать с клиентами из СНГ

Заместитель секретаря министерства финансов США по антитеррористическим вопросам Маршалл Билингсли, посетивший Ригу, потребовал от банков Латвии снизить долю нерезидентов до 5%.

По данным журнала Ir, транзакции нерезидентов в Латвии составляют 40% общего оборота транзакций, а доля вкладов — 40% объёма вкладов. Американцы утверждают, будто таким образом россияне якобы отмывают деньги, а часть средств нерезидентов проходит через фиктивные компании, и якобы есть клиенты, которые связаны с компаниями, находящимися под санкциями против Северной Кореи.

Ранее у властей Латвии был план снизить долю нерезидентов в банках до 20%, но по словам министра финансов республики Даны Рейзниеце-Озолы, это «недостаточно амбициозный план». Для достижения цели в 5%, по её словам, «есть несколько месяцев, чтобы сделать это, не поднимая лишней паники». Глава латвийской Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш заявил, что «так называемым нерезидентским банкам пора очень быстро признаться, могут ли они развернуть свою бизнес-модель или нет».

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Под давление со стороны минфина США и властей Латвии в конце февраля рухнул один из крупнейших банков Латвии — ABLV, который работал в том числе с клиентами из СНГ, включая Россию. Объявлено о его ликвидации. В 2016 году аудиторская проверка, проведённая в ABLV Bank, показала: объём вкладов нерезидентов в нём составил 3,8 миллиарда долларов, что соответствовало примерно половине бюджета Латвии. Это не являлось нарушением, но напугало националистов и возмутило минфин США.

Наблюдатели связывают с антироссийскими банковскими требованиями минфина США и обвинение главы латвийского Центробанка Илмара Римшевича в коррупции. Он фактическим отстранён от дел, хотя юридически остаётся главой Банка Латвии. Ранее шеф Бюро по защите Конституции Латвии Янис Майзитис обвинил его в «порочащих» связях с россиянами.

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