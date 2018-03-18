Танкисты Кантемировской дивизии провели боевые стрельбы в Подмосковье

На полигоне Головеньки в Московской области экипажи танков Т-80У гвардейской Кантемировской танковой дивизии выполнили боевые стрельбы штатными снарядами в условиях, имитирующих реальный танковый бой.

Стрельба выполнялась в динамике по внезапно появлявшимся мишеням, имитировавшим вертолеты, танки и расчеты гранатометов условного противника. Танкисты совершили 30-км марш на полигон и провели стрельбу на дистанции от 1,8 до 2,2 км, в том числе в темное время суток с применением приборов ночного видения.

Во время занятий экипажи Т-80У отработали такие элементы, как фланговая стрельба, ведение огня с замаскированных позиций и залпом в составе взвода.

В боевых стрельбах приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.