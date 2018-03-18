Угроза жителям Донецка: в центре города стрельба из автоматов, вой сирен

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о серьезном происшествии в центре города. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

По их словам, причина произошедшего неизвестна, однако горожане напуганы стрельбой из автоматов и воем сирен.

«Ворошиловский, автоматы, вой сирен. Че за?» — пишут дончане.

«Автоматы + спецмашины… после 23–00 идти смотреть дураков нет!» — добавил другой пользователь.

В городе уже действует комендантский час (он начинается с 23:00 по местному времени).

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.