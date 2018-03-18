В Дагестане зафиксированы вбросы и нападение на участке

Группа наблюдателей из Москвы, Петербурга и Казани, находящаяся на выборах президента РФ в Дагестане, заявила о многочисленных вбросах на избирательных участках.

Как сообщается в твиттере команды наблюдателей, на участок 1126 в Махачкале приехала «толпа спортсменов-борцов». Они «производили вбросы, силой не пуская наблюдателей к урнам и отобрав у них технику».

На участках 1125 и 1111, в свою очередь, зафиксированы нападения на аблюдателей и помехи в работе со стороны полиции.

Как заявил председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров «Интерфаксу», ни одного официального обращения о нарушениях во время выборов в республике не поступало.

Между тем в Москве на двух избирательных участках опечатали урны, передает РИА Новости со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Был вопрос по участку 1204 — действительно в руках было два бюллетеня, которые опустил избиратель. Принято решение опечатать урны и при подведении итогов все бюллетени этой урны будут признаны недействительными. И второй такой же случай на участке 1353, принято аналогичное решение», — отметил Горбунов.