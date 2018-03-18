В Киеве у посольства России открыли «памятник Путину»

У посольства России в Киеве прошла акция, в ходе которой протестующие открыли «памятник» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба объединения «Свобода» в Twitter.

«В Киеве медведь с балалайкой и ватник с бутылкой водки торжественно открыли памятник Путину у российского посольства», — сказано в публикации.

У Києві ведмідь із балалайкою і ватнік із пляшкою водкі урочисто відкрили пам’ятник путіну біля російського посолсьвта.

Відео: https://t.co/P3gCfkJ5QJ pic.twitter.com/euPMOGK8TQ

— ВО Свобода (@vo_svoboda) 18 марта 2018 г.





Ранее сообщалось, что в Одессе националисты установили биотуалет «для голосования».

Фото: Twitter