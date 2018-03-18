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В Крыму начали подведение итогов выборов


Добавлено: 18 мар 2018 в 20:42,
В Крыму начали подведение итогов выборов

Тема: Президентские выборы — 2018


Избирательные участки Крыма и Севастополя завершили работу в 20.00 мск, члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей приступили к подсчету голосов, пишет РИА «Новости». Читайте по теме

Крымчане впервые в жизни выбирают Президента России


Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходили впервые после воссоединения с Россией.

В Крыму голосование проводилось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных.

За ходом голосования в Крыму наблюдали представители 20 стран, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию и Германию. 

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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Избиркомы на Камчатке и Чукотке начали подсчёт голосов на выборах президента


День 18 марта в истории


Начались выборы Президента России



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Добавлено: 18 мар 2018 в 20:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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