В Крыму начали подведение итогов выборов

Тема: Президентские выборы — 2018

Избирательные участки Крыма и Севастополя завершили работу в 20.00 мск, члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей приступили к подсчету голосов, пишет РИА «Новости». Читайте по теме

Крымчане впервые в жизни выбирают Президента России

Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходили впервые после воссоединения с Россией.

В Крыму голосование проводилось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных.

За ходом голосования в Крыму наблюдали представители 20 стран, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию и Германию.

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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