В Крыму начали подведение итогов выборов

Тема: Президентские выборы — 2018
Избирательные участки Крыма и Севастополя завершили работу в 20.00 мск, члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей приступили к подсчету голосов, пишет РИА «Новости». Читайте по теме
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Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходили впервые после воссоединения с Россией.
В Крыму голосование проводилось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 временных.
За ходом голосования в Крыму наблюдали представители 20 стран, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию и Германию.
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