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В Москве стартовали выборы президента


Добавлено: 18 мар 2018 в 09:16, Категория: Новости на сегодня
В Москве стартовали выборы президента

В Москве и Подмосковье в 8:00 открылись избирательные участки на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в столице работает более 3,6 тысяч избирательных участков, в области - свыше 4,2 тысяч участков.

В Москве более 200 избирательных участков оборудованы для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, выборы лидера страны впервые стартовали в Крыму и Севастополе. Всего проголосовать смогут около 1,8 млн жителей полуострова. В Крыму открылись 1206 избирательных участков, в Севастополе — 182 участка.



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Добавлено: 18 мар 2018 в 09:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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