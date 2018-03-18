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В вузах Сухопутных войск проводятся итоговые государственные аттестации выпускников


Добавлено: 18 мар 2018 в 00:36, Категория: Общество
В вузах Сухопутных войск проводятся итоговые государственные аттестации выпускников

В этом году в четырех высших военных образовательных организациях, готовящих специалистов для Сухопутных войск, состоится три выпуска офицеров. В течении марта проводится итоговая государственная аттестация выпускников военных вузов.

Торжественное вручение лейтенантских погон состоится в марте, июне и декабре. Всего из вузов Сухопутных войск в течение 2018 года выпустятся более 2000 офицеров.

Выпуски пройдут в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, Московском высшем общевойсковом командном училище, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирским высшем военном командном училище.

Увеличение выпусков офицеров связано с переходом на обучение курсантов по индивидуальным учебным планам и переходом на четырехлетнее обучение. При этом обучение проходит без уменьшения объема учебного материала.



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Добавлено: 18 мар 2018 в 00:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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