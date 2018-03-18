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В ЮВО завершился окружной чемпионат по самбо среди команд соединений и воинских частей


Добавлено: 18 мар 2018 в 18:21, Категория: Общество
В ЮВО завершился окружной чемпионат по самбо среди команд соединений и воинских частей

В Южном военном округе (ЮВО) завершился чемпионат округа по самбо среди команд соединений и воинских частей, который проходил на базе артиллерийского соединения ЮВО, дислоцированного в Адыгее. В командном зачете победителями среди объединений стали общевойсковое объединение, а среди воинских частей – бригада управления округа, дислоцированные в Ростовской области.

Второе и третье места заняли 4 армия ВВС и ПВО, дислоцированная в Ростовской области, и общевойсковое объединение в Северной Осетии. Среди соединений и воинских частей второе место заняло соединение специального назначения, дислоцированное в Ростовской области, а третье – российская военная база в Армении.

По итогам соревнований более 70 военнослужащих-спортсменов выполнили требования спортивных разрядов. По результатам чемпионата сформирована сборная команда военного округа, которая представит военный округ на чемпионате Вооруженных Сил РФ.

Все участники соревнований являются обладателями спортивных разрядов и званий не только по самбо, но и по смешанным единоборствам.



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Добавлено: 18 мар 2018 в 18:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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