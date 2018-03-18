ВАЖНО: Неонацисты и Нацгвардия оцепили российские посольства в Киеве, Одессе и консульство в Харькове (+ФОТО, ВИДЕО)

Как и во Львове, где здание российского консульства оцеплено Нацгвардией и полицией, диппреставительства в Киеве, Харькове и Одессе заблокированы полицией и неонацистами.

Здание посольства в Киеве оцеплено полицией, частично перекрыто автомобильное движение по Воздухофлотскому проспекту (на котором расположено посольство — прим. РВ), дорога перекрыта металлическими и деревянными ограждениями.

У здания начинают собираться неонацисты «ВО Свобода», «Национального корпуса», «Правого сектора» и группировки С14. Также присутствует около 30 человек с символикой национальных дружин.

В Харькове перед генеральным консульством России также собираются неонацисты, установлены щиты с плакатами «Россия = война», «Выборы на крови». Здание, как во Львове и Киеве оцеплено Нацгвардией и полицией.

Неонацисты не скрывают, что намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

В Одессе доступ и проезд к зданию генкосульства России перекрыт.

Как сообщала «Русская Весна», 16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что россиян на Украине 18 марта не допустят в диппредставительства для участия в выборах президента Российской Федерации.

Напомним, во Львове неонацисты намерены соорудить так называемый коридор позора для желающих проголосовать.