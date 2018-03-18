Владимир Путин лидирует в президентской гонке

Действующий президент России Владимир Путин набирает свыше 71% голосов избирателей. Таковы первые опубликованные ЦИК предварительные данные с состоявшихся сегодня выборов главы государства. Их вывели на табло Центризбиркома РФ в 21.00.
На втором месте Павел Грудинин. У него пока сенсационные 15% (данные опросов общественного мнения перед выборами указывали цифры в 6-8%).
Третьим идет Владимир Жириновский, почти 7%.
Данные постоянно обновляются. Уже обработано свыше 21% голосов.
Как отметила председатель ЦИК Элла Панфилова, в ряде регионов Дальнего Востока подсчет голосов уже завершен.