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» » ВНИМАНИЕ: В ЛНР изменились правила регистрации и снятия с учёта транспортных средств (ВИДЕО)

ВНИМАНИЕ: В ЛНР изменились правила регистрации и снятия с учёта транспортных средств (ВИДЕО)


Добавлено: 18 мар 2018 в 04:42, Категория: Новости на сегодня
ВНИМАНИЕ: В ЛНР изменились правила регистрации и снятия с учёта транспортных средств (ВИДЕО)

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД ЛНР информирует жителей Республики о новых правилах регистрации и снятия с учета транспортных средств.

В республиканском МВД сообщили «Русской Весне» подобности и предоставили видеосюжет.

13 марта 2018 года Совет Министров Луганской Народной Республики утвердил изменения в Постановление № 258 от 24.05.2016 г. в «Порядок государственной регистрации, снятия с учета транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования».

Подробнее смотрите в видеосюжете.



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Добавлено: 18 мар 2018 в 04:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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