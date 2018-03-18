ВНИМАНИЕ: В ЛНР изменились правила регистрации и снятия с учёта транспортных средств (ВИДЕО)

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД ЛНР информирует жителей Республики о новых правилах регистрации и снятия с учета транспортных средств.

В республиканском МВД сообщили «Русской Весне» подобности и предоставили видеосюжет.

13 марта 2018 года Совет Министров Луганской Народной Республики утвердил изменения в Постановление № 258 от 24.05.2016 г. в «Порядок государственной регистрации, снятия с учета транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования».

Подробнее смотрите в видеосюжете.