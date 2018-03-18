В России житель деревни Горбунки Ломоносовского района России пришел на на избирательный участок в костюме межконтинентальной ракеты «Сармат».

Местные жители сообщили, что молодой человек по собственной инициативе изготовил военный наряд. Сотрудники участковой комиссии подтвердили личность экстравагантного избирателя и позволили ему пройти в кабинку для голосования.

Данная акция вызвала большой ажиотаж на участке. Избиратели стали охотно фотографироваться с человеком-ракетой.

При этом в Бурятии на выборы президента России пришел медведь с российским флагом.

РосСМИ пишут: «В Бурятии на выборы пришел медведь с триколором. Члены местного избиркома проверили избирателя по спискам, дали в лапы ручку, попросили расписаться и выдали бюллетень,».

Embedded video for В РФ на выборах президента проголосовали Медведь и Человек-ракета

Фото:Видео: