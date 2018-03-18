Выбираем эвакуатор грамотно

Ситуации на дорогах случаются всякие. Случаи, когда вдруг автомобиль не может передвигаться самостоятельно, доставляют неудобства, раздражение и беспокойство. Мелкая поломка или серьёзная, найти быстро и устранить порой невозможно. В этом случае эвакуатор может быть единственным быстрым решением проблемы. Как достойно выйти из положения с наименьшими потерями? Вопрос не праздный, особенно для москвичей.

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Автодруг решает дорожные проблемы автолюбителей и владельцев крупнотоннажных автомобилей уже более десяти лет. Лицензированная деятельность, наличие всех необходимых сертификатов, парк техники, позволяющий мобильно работать в любом районе Москвы – результатом такого подхода является по-настоящему скорая помощь на дороге. От вызова до прибытия техники к месту аварии в среднем проходит от 15 минут до часа. При поломке на оживленной трассе для предотвращения ещё более худшей ситуации, стоит вызвать эвакуатор незамедлительно.

Как заказать эвакуатор

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