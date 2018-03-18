Выборы Президента России. Онлайн-репортаж

Тема: Президентские выборы — 2018

В России проходит голосование на выборах президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

В России проходит голосование на выборах президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Избирательные участки будут открыты по всей стране с 8.00 до 20.00 по местному времени. Первыми начали голосовать жители Чукотки и Камчатки.

#Москва #ош #выборы #президент pic.twitter.com/EQ6hYMQ5zs — Общественный штаб (@ShtabOpmoscow) 18 марта 2018 г.pic.twitter.com/afvHNfDr12 — ЦИК России (@CIKRussia) 17 марта 2018 г.Яндекс.Дзенв Telegram

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