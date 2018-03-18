Выборы президента России стартовали в Иркутской области

В Иркутской области, где в списки избирателей включены почти 2 миллиона человек, открылись 45 территориальных избирательных комиссий и 1916 участковых комиссий.

В частности, как сообщает пресс-служба Избиркома Иркутской области, в регионе зарегистрированы 1 865 247 избирателей. Отмечается, что почти 60 тысяч избирателей Прибайкалья оформили заявление для голосования по месту нахождения. Также, те кто до 13 марта подал соответствующую заявку, смогут проголосовать сегодня на железнодорожных вокзалах Иркутской области и в аэропорту

При этом отмечается, что каждый из 45 теризбиркомов и 747 участковых комиссий оснащены системой видеонаблюдения за выборами. Наблюдать в режиме реального времени за ходом голосования на участках можно на сайте nashvybor2018.ru.