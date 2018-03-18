Выездной шиномонтаж: как вызвать и подготовиться

Услуга выездного шиномонтажа не обязательно должна быть привязана к возможным «приветам» на дорогах, когда вдруг выходят из строя одно или сразу несколько колес автомобиля. Конечно, критическая ситуация заставляет мобилизоваться и искать тех, кто мог бы помочь сегодня и сейчас и именно там, где всё это случилось. В повседневной жизни автовладельцы посещают шиномонтаж и по собственному желанию. Обычно это происходит весной или осенью, когда резина, стоящая на авто, уже не подходит к изменившимся погодным условиям.

Как происходит обычно смена резины? В багажник загружаются нужные колеса (хорошо, если они в комплекте с дисками), определяется наиболее удобный по месту расположения и ценам автосервис, выбирается день, который надо «убить» на переобувание машины. День выкинут из жизни вон. Работа стоит, очередь не движется, нервы ни к черту. По этой причине всё больше автовладельцев выбирают для себя услугу выездной шиномонтаж в Москве. Главным преимуществом этого сервиса является то, что тратить время на поездки куда либо не нужно. Операция по замене резины, колёс и их балансировке производятся в том месте и в то время, которое указал клиент.

Круглосуточный шиномонтаж – полезная услуга

Большим преимуществом данной услуги является то, что компания предлагает круглосуточный шиномонтаж, не привязанный к определенному времени суток.

Любой автовладелец сегодня может подготовить колеса, которые надо установить на машину и вызвать шиномонтаж на дом. Даже если повреждены диски или покрышки требуют ремонта в случае их проколов или порезов, задача решается на месте. Мастера приезжают на микроавтобусе, имеющем всё необходимое для требуемого ремонта, как в привычном автосервисе. С учетом экономии нервов, времени и денег данная услуга становится всё более популярной у автовладельцев.