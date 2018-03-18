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Японский Чернобыль: Смерть каждый день косит жертв «Фукусимы» (ВИДЕО)


Добавлено: 18 мар 2018 в 05:49, Категория: Новости на сегодня
Японский Чернобыль: Смерть каждый день косит жертв «Фукусимы» (ВИДЕО)

В Японии 11 марта 2018 года прошла 7 годовщина памяти жертв, погибших в результате аварии на АЭС «Фукусима-1», которая стала самой крупной после Чернобыльской.

Японские специалисты до сих пор пытаются устранить последствия трагедии, но пока что безуспешно. Хотя, руководство страны уверяет, что все приведено в норму, и уже не так серьезно, как было ранее. Так, например, на днях возобновился экспорт рыбы, выловленной у берегов префектуры Фукусима.

И поставщики утверждают, что уловы происходят там еще с 2012 года, а показатели уровня радиации продукта не превышают допустимых норм.

Однако, не так давно японские ученые заявляли, что вокруг АЭС постоянно происходит утечка радиоактивных веществ в грунт почвы на глубину до 25 метров и попадает в воды океана. Сейчас специалисты используют технологию заморозки почвы, чтобы остановить распространение радиации. Такую технологию использовали советские ученые после аварии на Чернобыльской АЭС, и не через 7 лет, а практически сразу, однако, даже это не дало никаких глобальных улучшений. Поэтому, официальные заявления японских представителей не вызывают доверия.

Руководство Страны восходящего солнца не будет оглашать реальные данные статистики, согласно которым жертвами аварии стали более 300 000 человек, многие из которых до сих пор являются беженцами в своей же стране, потому что им негде жить, и власти не обеспечивают их домами. Количество погибших в результате трагедии составило около 2000 человек, и ежедневно эта цифра растёт, так как люди умирают от болезней, вызванных мощным радиационным облучением.

Последствия аварии на «Фукусима-1» еще не прекратились, поскольку настолько мощный выброс радиации в атмосферу и воду не сможет остаться бесследным. По оценкам экспертов ликвидационные работы на станции должны будут проводиться еще более сорока лет. Однако, правительство Японии не спешит решать эти проблемы, прикрываясь придуманными данными официальной статистики, согласно которой все показатели находятся в норме.



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Добавлено: 18 мар 2018 в 05:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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