Явка на выборах президента на 12:00 в Забайкалье превысила 22 процента

В Забайкалье явка на выборы президента России на 12:00 составила 22,65 процента. Об этом свидетельствуют данные избиркома.

Всего в список включено 788 626 избирателей. На 12:00 из них проголосовали более 178 841. Наиболее высокая явка - у Тунгиро-Олекминском районе, она составила 39,77 процента

Явка в регионе на 10:00 составляла 7,53 процента.

В Забайкальском крае открылись 942 избирательных участка. Губернатор региона Наталья Жданова уже проголосовала на избирательном участке, расположенном в школе №4 в Чите.