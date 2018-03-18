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» » Явка на выборах президента на 12:00 в Забайкалье превысила 22 процента

Явка на выборах президента на 12:00 в Забайкалье превысила 22 процента


Добавлено: 18 мар 2018 в 07:21, Категория: Россия
Явка на выборах президента на 12:00 в Забайкалье превысила 22 процента

В Забайкалье явка на выборы президента России на 12:00 составила 22,65 процента. Об этом свидетельствуют данные избиркома.

Всего в список включено 788 626 избирателей. На 12:00 из них проголосовали более 178 841. Наиболее высокая явка - у Тунгиро-Олекминском районе, она составила 39,77 процента

Явка в регионе на 10:00 составляла 7,53 процента.

В Забайкальском крае открылись 942 избирательных участка. Губернатор региона Наталья Жданова уже проголосовала на избирательном  участке, расположенном в школе №4 в Чите.



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Добавлено: 18 мар 2018 в 07:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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