Зрада: Украинцы не хотят в НАТО и жалеют о распаде СССР

Поддержка вступления в НАТО оказалась самой низкой в восточных и южных областях Украины.

Об этом говорится в исследовании Национального института демократии США за декабрь 2017 года. В ходе него было опрошено более семи тысяч человек.

На востоке в Альянс уже до 2020 года хотели бы вступить 22% опрошенных, а на юге — 24%.

Центр и север Украины демонстрируют более высокую поддержку НАТО — 48%. Но большинство сторонников северо-атлантического альянса проживает на западе страны — 59%.

В среднем по Украине в НАТО хотят 40% респондентов.

Даже без Крыма и Донбасса сторонников СССР на Украине оказалось больше, чем его противников

Более трети украинцев считают распад СССР негативным событием. Об этом говорят результаты опроса американского Национального института демократии, проведенного в декабре 2017 года.

Отчет об исследовании опубликован на сайте института.

Жалеющих об исчезновении Союза в стране оказалось 36%, а тех, кто находит развал СССР позитивным — 31%.

В центре и на севере страны (включая Киев) количество жалеющих об СССР даже выше, чем в среднем по стране — 38%. Больше всего сторонников Союза на востоке и юге Украины — 49% и 48% соответственно.

На западе Украины таковых только 16%, а 53% считают развал СССР позитивным явлением.

Среди молодых людей до 35 лет негативным распад Союза считают 22% опрошенных, а позитивным — 35%. Остальные группы населения больше жалеют об исчезновении советского государства, чем радуются этому.