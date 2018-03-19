6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов

Показать меню
Актуально
В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки - 11:42 В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за живучесть корабля Голубая Луна взойдет в конце марта-2018: чего ждать от редкого небесного явления - 13:01 Голубая Луна взойдет в конце марта-2018: чего ждать от редкого небесного явления Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они - 13:07 Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределом Красноярский школьник создал 3D-учебник - 13:21 Красноярский школьник создал 3D-учебник Дженнифер Гарнер о своей реакции на "Оскаре-2018", которая стала мемом: "Не - 13:37 Дженнифер Гарнер о своей реакции на В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир - 13:42 В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду - 13:42 Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду МИД решил выслать 23 британских дипломатов - 13:42 МИД решил выслать 23 британских дипломатов Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2» - 13:43 Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2» Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка» - 13:43 Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка» Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции - 13:44 Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень - 14:00 Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти - 14:18 Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти граммах свинца» В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами - 14:28 В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами органов комплектования ЗВО Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных - 14:34 Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу - 14:34 В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов - 14:36 В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов
» » 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов

6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов


Добавлено: 19 мар 2018 в 10:28, Категория: Шоу-бизнес
6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов

Блу Айви и Бейонсе

В том, что 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи — ребенок с характером и даже своих родителей может поставить на место, мы убедились еще на прошедшей в этом году премии "Грэмми". Тогда она приструнила своих отца и мать, запретив им хлопать в ответственный и не подходящий для аплодисментов, как она посчитала, момент. На этот же раз она снова продолжила демонстрировать, кто в их семье главный. Так вчера Блу Айви пришла вместе с родителями на аукцион, организованный ее бабушкой Тиной. На аукционе дочь звездной четы появилась в золотистом платье (как и ее мать) и золотом парике и предстала в образе Клеопатры.

Бейонсе, Джей-Зи, Блу Айви

Совсем не детское мероприятие Блу Айви скучным не показалось. Более того, она так вошла в азарт, что сама приняла участие в торгах. Блу Айви очень приглянулась картина Синди Пуатье, которую она оценила... в 17 тысяч долларов. Когда кто-то предложил за нее на тысячу больше, Блу Айви не растерялась и огласила сумму в 19 тысяч. Шокированные такой прытью дочери, Бейонсе и Джей-Зи всячески пытались воспрепятствовать этой покупке. Однако их дочь была так увлечена, что не слушала родителей.

Теперь же картина, которая, по всей видимости, все же стала собственностью дочери звездной пары, вероятно, украсит одну из стен в ее комнате, где уже нашлось место дорогой детской мебели, а также многочисленным игрушкам, купленным за баснословные суммы.



Материалы по теме:

Дочь Бейонсе и Джей-Зи приструнила их на премии "Грэмми", и все от этого в восторге
Бейонсе и Джей Зи пришли на "Грэмми" вместе со своей дочерью Блу Айви
Бейонсе поделилась новыми фотографиями своей дочки Блу Айви
На радость маме: Бейонсе поделилась новыми фотографиями Блу Айви
Добавлено: 19 мар 2018 в 10:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Когда помирятся Украина и Россия рассказал писатель Виктор Пелевин

Когда помирятся Украина и Россия рассказал писатель Виктор Пелевин

В Киеве у посольства России открыли «памятник Путину»

В Киеве у посольства России открыли «памятник Путину»

Глава ОКР Жуков считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет

Глава ОКР Жуков считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет

Обращения от наблюдателей будут проверять онлайн, заявили в ЦИК

Обращения от наблюдателей будут проверять онлайн, заявили в ЦИК

Загрузка...



Лента новостей
Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен один военный - 10:09 Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен один военныйСергей Кучеров выполнил самую главную цель проекта - 10:00 Сергей Кучеров выполнил самую главную цель проектаВ Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК «Бук» и ПЗРК «Игла» - 09:50 В Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК «Бук» и ПЗРК «Игла»В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментов - 09:49 В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментовУкраинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО) - 09:36 Украинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО)ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки - 09:22 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за суткиRootproject - приложение с двойной ориентацией - 09:17 Rootproject - приложение с двойной ориентациейПосле обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% - 09:15 После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67%Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным - 09:08 Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти ПутинымРоссия должна проявить жесткость для воспитания Великобритании - 08:49 Россия должна проявить жесткость для воспитания ВеликобританииВладимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России - 08:35 Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента РоссииКасаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ - 08:28 Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФНа Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом - 08:14 На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом"Хьюстон" победил "Миннесоту" в матче НБА, Харден набрал 34 очка - 08:08
Последние новости
В Украине безнаказанно действует агент ФСБ Владимир Тесля - 11:35 В Украине безнаказанно действует агент ФСБ Владимир Тесля Возле МКС замечена группа подозрительных инопланетных кораблей на близком расстоянии - 11:26 Возле МКС замечена группа подозрительных инопланетных кораблей на близком расстоянии У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель - 11:14 У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель Флойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA - 11:08 Флойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей - 11:01 Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей Обвиненный в крушении Boeing MH17 украинский пилот совершил суицид - 10:36 Обвиненный в крушении Boeing MH17 украинский пилот совершил суицид Путин ответил на вопрос о планах изменить Конституцию и находиться у власти пожизненно - 10:35 Путин ответил на вопрос о планах изменить Конституцию и находиться у власти пожизненно Грудинин объяснил худший для КПРФ результат на выборах и проспорил усы - 10:34 Грудинин объяснил худший для КПРФ результат на выборах и проспорил усы Для проезда болельщиков ЧМ-2018 через Белоруссию подготовят «план Б» - 10:34 Для проезда болельщиков ЧМ-2018 через Белоруссию подготовят «план Б» ЦИК назвал явку на выборах президента - 10:34 ЦИК назвал явку на выборах президента Жириновский предрек развитие выборов в России по китайскому пути - 10:34 Жириновский предрек развитие выборов в России по китайскому пути «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 году - 10:30 «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 году 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов - 10:28 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"