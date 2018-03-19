6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов

Блу Айви и Бейонсе

В том, что 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи — ребенок с характером и даже своих родителей может поставить на место, мы убедились еще на прошедшей в этом году премии "Грэмми". Тогда она приструнила своих отца и мать, запретив им хлопать в ответственный и не подходящий для аплодисментов, как она посчитала, момент. На этот же раз она снова продолжила демонстрировать, кто в их семье главный. Так вчера Блу Айви пришла вместе с родителями на аукцион, организованный ее бабушкой Тиной. На аукционе дочь звездной четы появилась в золотистом платье (как и ее мать) и золотом парике и предстала в образе Клеопатры.

Бейонсе, Джей-Зи, Блу Айви

Совсем не детское мероприятие Блу Айви скучным не показалось. Более того, она так вошла в азарт, что сама приняла участие в торгах. Блу Айви очень приглянулась картина Синди Пуатье, которую она оценила... в 17 тысяч долларов. Когда кто-то предложил за нее на тысячу больше, Блу Айви не растерялась и огласила сумму в 19 тысяч. Шокированные такой прытью дочери, Бейонсе и Джей-Зи всячески пытались воспрепятствовать этой покупке. Однако их дочь была так увлечена, что не слушала родителей.

Теперь же картина, которая, по всей видимости, все же стала собственностью дочери звездной пары, вероятно, украсит одну из стен в ее комнате, где уже нашлось место дорогой детской мебели, а также многочисленным игрушкам, купленным за баснословные суммы.