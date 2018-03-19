Алена Савкина жалеет, что слишком быстро простила Илью Яббарова

Ребята, считают, что я глупая, потому что так быстро простила Илью. Да, это моя ошибка, но когда я нахожусь рядом с ним, я в нем полностью растворяюсь и забываю о том, что он сделал мне больно. В то же время когда Ильи рядом нет, я начинаю осмысливать, что мне нужно было проявить выдержку, подождать чтоб человек как-то себя проявил, делал какие-то поступки. Сейчас у меня есть страх, что у Ильи закралась мысль в голове, что он может еще раз сделать мне больно, а я снова его прощу...