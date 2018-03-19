Алессандра Амбросио рассталась с Джейми Мазуром после 10 лет отношений

Вслед за Джиджи Хадид и Зейном Маликом рассталась звездная пара Алессандры Амбросио и Джейми Мазура. Пара прожила в гражданском браке последние 10 лет. Знаменитости вместе воспитывают двоих детей — 9-летнюю Андже-Луизу и 5-летнего Ноха. Правда, за 10 лет совместной жизни клятвами они не обменялись и даже не подозревали, что этому не было суждено произойти.



До последнего пара старалась сохранить свои отношения дабы не травмировать психику детей. Но в один момент Алессандра приняла решение расстаться с гражданским мужем ради Андже-Луизу и Ноха. На совместных фотографиях пара в последний раз появилась в инстаграме модели. Пост в сети датируется декабрем 2017 года. Последние месяцы Амбросио провела на отдыхе вместе с детьми и близкими друзьями, которые поддерживали ее в этот трудный момент.

Мазур сделал предложение своей возлюбленной в 2015 году. После этого модель признавалась, что очень хочет пышную свадьбу, к которой готовилась с большой ответственностью. Сыграть свадьбу паре так и не удалось. Девушка долгое время откладывала мероприятие из-за плотного рабочего графика. Возможно, делала это намеренно.

На данный момент Амброссио вернулась с детьми домой в Лос-Анджелес и пока не комментирует новости о расставании.