Банк «Открытие» готов отдать долги ЦБ и объединиться с Бинбанком

Банк «Открытие» получил деньги на то, чтобы рассчитаться с долгами перед ЦБ. Погасив долги, «Открытие» и Бинбанк смогут объединиться, это должно произойти до 1 апреля 2019 года, пишет РБК.

По состоянию на 16 марта, пишет издание, «Открытие» оставалось должно ЦБ 107 млрд рублей.

Деньги на выплату долгов «Открытию» предоставил Бинбанк, который, в свою очередь, получил их от Рост Банка. Кума кредита Рост Банка Бинбанку составляла более 750 млрд рублей, рассказал источник издания.

При этом сам Рост Банк получил средства от ЦБ в рамках санации.