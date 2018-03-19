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Белый дом прокомментировал итоги президентских выборов в России


Добавлено: 19 мар 2018 в 22:07, Категория: Новости на сегодня
Белый дом прокомментировал итоги президентских выборов в России

Белый дом «не удивлен» итогам президентских выборов в России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации США Хогана Гидли.

По его словам, власти США намерены развивать отношения, но там, где Москва будет угрожать интересам Вашингтона, ее «заставят платить».

«Мы также будем искать те области, где мы можем работать вместе в тех случаях, когда это служит нашим интересам», — сказал Гидли журналистам.

При этом спикер подчеркнул, что президент США пока не поздравил российского коллегу с переизбранием, на данный момент такой телефонный разговор не запланирован.

Выборы главы российского государства прошли 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 22:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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