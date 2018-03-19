Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей

Показать меню
Актуально
В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки - 11:42 В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за живучесть корабля Голубая Луна взойдет в конце марта-2018: чего ждать от редкого небесного явления - 13:01 Голубая Луна взойдет в конце марта-2018: чего ждать от редкого небесного явления Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они - 13:07 Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределом Красноярский школьник создал 3D-учебник - 13:21 Красноярский школьник создал 3D-учебник Дженнифер Гарнер о своей реакции на "Оскаре-2018", которая стала мемом: "Не - 13:37 Дженнифер Гарнер о своей реакции на В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир - 13:42 В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду - 13:42 Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду МИД решил выслать 23 британских дипломатов - 13:42 МИД решил выслать 23 британских дипломатов Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2» - 13:43 Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2» Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка» - 13:43 Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка» Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции - 13:44 Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень - 14:00 Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти - 14:18 Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти граммах свинца» В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами - 14:28 В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами органов комплектования ЗВО Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных - 14:34 Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу - 14:34 В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов - 14:36 В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов
» » Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей

Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей


Добавлено: 19 мар 2018 в 11:01, Категория: Политика
Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей

Количество бездомных в Америке постоянно увеличивается, причем за счет людей с образованием и постоянной работой. Проводящие исследования сотрудники ООН и журналисты не прекращают удивляться: почему жители столь богатой и постоянно богатеющей страны живут настолько плохо. Действительно, почему?

Президент Дональд Трамп сумел кое-что выправить в американской экономике. К примеру, безработица снизилась до рекордных значений, а ипотечный кризис, вызвавший тяжелую рецессию в 2008 году, окончательно преодолен. Но параллельно стало увеличиваться число бездомных, причем опережающими темпами.

Причина этого в неуклонно растущих арендных ставках. И надо понимать, что медианная почасовая оплата труда в США за последние полвека практически не изменилась. Согласно подсчетам Института экономической политики, в 1973 году она составляла 16,7 доллара, а в 2016 году – 17,8 (при расчетах учитывалась покупательная способность доллара). Но если в 1973 году студию в престижнейшем районе Нью-Йорка Верхний Ист-Сайд можно было снять за 300 долларов в месяц, то теперь она обойдется в 3800.

Для того чтобы жить в современном Нью-Йорке и снимать скромную квартиру с одной спальней, американец должен зарабатывать не меньше 27,3 доллара в час при полном рабочем дне и после вычета всех налогов. И речь в данном случае идет пусть и о самом большом, но не о самом дорогом городе США. Люди, получающие минимальную почасовую оплату даже при полном рабочем дне, в принципе не могут претендовать на аренду недвижимости в мегаполисах.

В прошлом году Национальная коалиция по проблемам жилья для низкооплачиваемых граждан (есть в США и такая) опубликовала доклад, согласно которому человек с подобным доходом может арендовать жилье с одной спальней только в 12 округах, расположенных в сельских районах Орегона, Аризоны и Вашингтона. На остальной территории страны он вынужден будет жить либо у родных, либо на улице.

В 2017 году общее количество бездомных американцев составило 553 742 человека. Эта цифра постоянно увеличивается, при этом на улицах живут не только асоциальные личности с криминальным прошлым и вредными привычками, но и благопристойные семейные граждане с постоянным доходом. Они ютятся в трейлерах или палатках, строят лачуги из досок и картона. Фоторепортажи с мест скопления бездомных напоминают жуткую антиутопию.

«Я такое видела только в Мумбаи, чтобы люди готовили себе еду прямо на обочине», – заявила журналисту Guardian специальный докладчик ООН по вопросу обеспечения жильем Лилани Фара. Диалог, однако, происходил не в Индии, а в Сан-Франциско. Готовя доклад для Генеральной ассамблеи ООН, в январе Фара прогулялась по центру богатейшего американского города и пообщалась с местными бездомными, которые жарили тортильи на кострах и зябко кутались в одеяла. Многие из них прожили на улице долгие годы. Домами им служили палатки или спальные мешки, туалетами – банки и пластиковые пакеты.

«Это неприемлемая ситуация, учитывая богатство этой страны», – так специальный докладчик ООН охарактеризовала ситуацию с бездомными в США. Она полагает, что правительство прямо нарушает 25-ю статью Всеобщей декларации прав человека, гарантирующую каждому достойное жилье.

С Фара не согласен министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон. «Бедность – это состояние души», – утверждает этот видный чернокожий республиканец, известный врач и весьма состоятельный человек. Но традиционный республиканский постулат о том, что бедные сами виноваты в своей бедности, теперь выглядит просто нелепицей – нищета накрывает даже исправно работающих граждан.

Недавний опрос пяти тысяч сотрудников калифорнийского «Диснейленда» показал, что 75% из них регулярно не хватает денег на самое необходимое – еду и лекарства, а 10% за последние два года некоторое время существовали в статусе бездомных.

Своей историей с журналистами поделилась 59-летняя Билли Тейлор, уже пять лет работающая в «Диснейленде» аниматором. Ее проблемы начались с необходимости починить машину: чтобы достать 250 долларов на ремонт, она взяла кредит, выплатила по нему около тысячи долларов, но осталась в долгах. Однажды ей не хватило денег заплатить за аренду квартиры, хозяин выставил ее на улицу, и с тех пор Тейлор ночует в той самой машине. Зарплата в 11,5 доллара в час не позволяет ей расплатиться с долгами и снять другое жилье.

За тот же самый год исполнительный директор «Диснейленда» Роберт Игер заработал в две тысячи раз больше, чем Тейлор. Выручка компании за последнее десятилетие удвоилась, цены на билеты постоянно растут, а вот почасовая оплата работников снижается.

Парадоксальным образом наиболее остро проблема с жильем стоит в самых продвинутых, инновационных и богатых штатах США. Районы с максимальной концентрацией бездомных – это Лос-Анджелес, Сан-Франциско и «Кремниевая долина». В одном только «городе ангелов» ютятся на улицах пятая часть всех бомжей Америки. Но удивляться тут нечему: одной из причин жилищного кризиса в «Кремниевой долине» стал как раз расцвет инновационных технологий. Высокооплачиваемые сотрудники интернет-корпораций позволили рантье задрать цены на аренду так, что обычным гражданам снять жилье стало просто не под силу.

Последний скандал на эту тему разразился в Восточном Пало-Альто – это нищий сосед того самого Пало-Альто, где сосредоточены офисы самых знаменитых IT-компаний. Городские власти изгнали оттуда около 60 семей, проживавших в трейлерах, припаркованных вдоль дороги. «Они просто пришли и сказали: «Выметайтесь отсюда», – рассказал Guardian 70-летний Хавьер Гадинес. Проработав 50 лет уборщиком, он вышел на пенсию, и все его пособия составляют в сумме 1067 долларов в месяц – на такое не снять даже самый скромный угол. Какое-то время Гадинес жил вместе с семьей сводного брата, но она вынужденно переехала в совсем уж маленький дом, и старик оказался на улице.

Местные жители сперва относились к обитателям трейлеров с подозрением, но вскоре у них открылись глаза. «Я пошла посмотреть, как они живут, и увидела, что это просто семьи рабочих, синие воротнички. Они борются изо всех сил, чтобы только заплатить ренту», – рассказала журналистам местная активистка Патрисия Лопес. Протест старожилов, впрочем, ни к чему не привел – обитатели трейлеров были вынуждены уехать.

Особое раздражение у жителей Восточного Пало-Альто вызвало то, что инцидент произошел на участке, предназначенном для постройки школы, которую финансирует Марк Цукерберг. Школа предназначена для бедных детей, и печальная ирония заключается в том, что наиболее бедные дети как раз и были изгнаны из города. Пресс-служба создателя Facebook, впрочем, отвергла все обвинения.

Другая инновационная корпорация – Uber, выплачивающая многомиллионные компенсации топ-менеджерам, заставляет своих водителей существовать в нищенских условиях. Они считаются не сотрудниками компании, а независимыми подрядчиками, поэтому у них нет профсоюза и их не защищает закон о минимальной зарплате. Обреченные на конкуренцию между собой, они постоянно снижают цены, а в итоге перестает хватать на самое необходимое. Особые проблемы возникают у тех, кто берет машину у Uber в рассрочку, – платежи зачастую равны выручке. В итоге водитель возвращает автомобиль компании, а сам остается в долгах.

Журналисты поговорили с несколькими водителями Uber, которые уже много месяцев ночуют в своих машинах. Все как один попросили не называть их полные имена, боясь увольнения. Все чрезвычайно стыдились, что вынуждены жить в автомобилях. Среди них и мать троих детей, и отец-одиночка.

Самое поразительное в многочисленных историях бездомных – их непоколебимая верность своим компаниям. С трудом выживающие аниматоры «Диснейленда» счастливы работать на корпорацию своей мечты. Водителям Uber даже в голову не приходит объединиться против своих работодателей. Все эти люди живут так, будто американская мечта еще работает, хотя ни трудолюбие, ни усердие, ни работа по 12 часов в сутки больше не могут спасти их от нищеты.

https://vz.ru/world/2018/3/17/912775.html



Материалы по теме:

В США количество бездомных растет из-за кризиса с жильем
Немцев предупредили о миллионе бомжей
В США за год сократилось количество бездомных
Тель-Авив: более половины бомжей – ''русские'', смертность растет
Добавлено: 19 мар 2018 в 11:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Когда помирятся Украина и Россия рассказал писатель Виктор Пелевин

Когда помирятся Украина и Россия рассказал писатель Виктор Пелевин

В Киеве у посольства России открыли «памятник Путину»

В Киеве у посольства России открыли «памятник Путину»

Глава ОКР Жуков считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет

Глава ОКР Жуков считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет

Обращения от наблюдателей будут проверять онлайн, заявили в ЦИК

Обращения от наблюдателей будут проверять онлайн, заявили в ЦИК

Загрузка...



Лента новостей
Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен один военный - 10:09 Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен один военныйСергей Кучеров выполнил самую главную цель проекта - 10:00 Сергей Кучеров выполнил самую главную цель проектаВ Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК «Бук» и ПЗРК «Игла» - 09:50 В Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК «Бук» и ПЗРК «Игла»В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментов - 09:49 В Украине 7 тысяч человек объявлены в розыск за неуплату алиментовУкраинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО) - 09:36 Украинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО)ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки - 09:22 ЛНР сообщила об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за суткиRootproject - приложение с двойной ориентацией - 09:17 Rootproject - приложение с двойной ориентациейПосле обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% - 09:15 После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67%Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным - 09:08 Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти ПутинымРоссия должна проявить жесткость для воспитания Великобритании - 08:49 Россия должна проявить жесткость для воспитания ВеликобританииВладимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России - 08:35 Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента РоссииКасаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ - 08:28 Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФНа Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом - 08:14 На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом"Хьюстон" победил "Миннесоту" в матче НБА, Харден набрал 34 очка - 08:08
Последние новости
В Украине безнаказанно действует агент ФСБ Владимир Тесля - 11:35 В Украине безнаказанно действует агент ФСБ Владимир Тесля Возле МКС замечена группа подозрительных инопланетных кораблей на близком расстоянии - 11:26 Возле МКС замечена группа подозрительных инопланетных кораблей на близком расстоянии У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель - 11:14 У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель Флойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA - 11:08 Флойд Мэйуэзер планирует подать документы для получения лицензии бойца MMA Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей - 11:01 Безэтажная Америка: Как трудоголики из корпораций превращаются в бомжей Обвиненный в крушении Boeing MH17 украинский пилот совершил суицид - 10:36 Обвиненный в крушении Boeing MH17 украинский пилот совершил суицид Путин ответил на вопрос о планах изменить Конституцию и находиться у власти пожизненно - 10:35 Путин ответил на вопрос о планах изменить Конституцию и находиться у власти пожизненно Грудинин объяснил худший для КПРФ результат на выборах и проспорил усы - 10:34 Грудинин объяснил худший для КПРФ результат на выборах и проспорил усы Для проезда болельщиков ЧМ-2018 через Белоруссию подготовят «план Б» - 10:34 Для проезда болельщиков ЧМ-2018 через Белоруссию подготовят «план Б» ЦИК назвал явку на выборах президента - 10:34 ЦИК назвал явку на выборах президента Жириновский предрек развитие выборов в России по китайскому пути - 10:34 Жириновский предрек развитие выборов в России по китайскому пути «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 году - 10:30 «Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 году 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов - 10:28 6-летняя дочь Бейонсе и Джей-Зи приняла участие в аукционе и купила картину за 19 тысяч долларов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"